Германия, Норвегия, Нидерландия и ЕС извикаха ръководителите на акредитираните към тях руски дипломатически мисии, след като Русия заплаши да атакува цели в Киев и призова чужденците, включително дипломатите, да напуснат украинската столица, предаде Ройтерс.

Виждаме, че Русия се опитва да всее паника и страх в Украйна, да я изолира, но посланието ни е ясно - това няма да стане, каза на пресконференция говорител на Европейската комисия. Въздушните удари са всекидневие за украинците, а представителството на ЕС в Киев вече пострада при руските въздушни удари досега, добави той. Говорителят отбеляза, че всяко нападение по невоенна цел е военно престъпление. Всички извършители и замесени в нарушенията на международното право ще бъдат подведени под отговорност, каза той.

Вчера руският външен министър Сергей Лавров и американския му колега Марко Рубио имаха телефонен разговор, в който дипломат номер едно на Москва предупреди държавния секретар на САЩ, че Москва започва кампания на системни военни удари по цели в Киев, предаде ТАСС.

Преди това същото предупреждение отправи и руското Министерство на външните работи и призова чужденците да напуснат украинската столица.

Външният министър на Украйна Андрий Сибига определи това като шантаж и прикани чуждите дипломати да не напускат Киев.