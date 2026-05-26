Премиерата на спектакъла за един зрител „Присъствие“ – част от проекта „Театър в кутия“ на „Арт Старт къмпани“, ще се състои на 28 май от 17:30 часа в Конферентната зала на Регионална библиотека „Пейо Яворов“ в Бургас.

„Театър в кутия“ е театрална форма, позната по света с името „Lambe lambe“ – миниатюрен спектакъл, импресия за един зрител, с продължителност между 3 и 5 минути, който се представя многократно в рамките на един час. Форматът предлага изключително лично и емоционално преживяване, в което зрителят остава насаме с историята и нейните послания.

„Присъствие“ е лирична поема за възрастни, разказваща за любовта, за липсата и за болката от отсъствието. Спектакълът напомня колко важно е истинското човешко присъствие „тук и сега“ и колко често липсата на най-стойностните неща в живота се превръща в най-силното присъствие.

„Вашето присъствие е най-ценният подарък, който можете да дадете на друго човешко същество“, казва режисьорът Христина Арсенова.

Режисьор на проекта е Христина Арсенова, а сценографията, куклите и визуалната среда са дело на Айтен Йогуджу. Визията на спектакъла съчетава фини естетически натрупвания, поетични образи и деликатна символика, които изграждат интимната атмосфера на театралната миниатюра.

Събитието е предназначено за възрастна публика. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Бургас и подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.