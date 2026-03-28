Филмът „Остров Амрум“ на режисьора Фатих Акин е големият акцент сред отличените заглавия на 24-тото издание на „София Филм Фест на брега“, след като получи наградата на Община Бургас, присъдена от професионалното жури. Отличието бе връчено за деликатния и красив разказ за изборите, основани на човешки ценности в преломни исторически моменти, представен през чувствителния детски поглед.

Режисьорът Фатих Акин се включи с видео поздрав съм присъстващите,в който анонсира, че скоро се надява да посети Бургас.

Общо 19 пълнометражни филма се състезаваха за двете престижни отличия „Сребриста чайка“ – наградата на публиката и наградата на Община Бургас. Професионалното жури бе с председател Александра Ингилизова и членове Диана Саватева, Мария Бенчева, Стефани Райчева, Десислава Стоянова, Антония Милчева, Владимир Андреев, Лорис Мануелян и Христо Димитров – Хиндо. Специално създадената статуетка „Сребриста чайка“ е дело на скулптора Никола Станчев.

Наградата „Сребриста чайка“ на публиката бе присъдена на филма „Атлас на вселената“ на Паул Негоеску, който се превърна в другия отличен акцент на фестивала и привлече вниманието със своята топла и достъпна история.

Зам.-кметът по култура Диана Саватева поздрави присъстващите от името на кмета на Община Бургас Димитър Николов и обяви, че вече започва подготовката за юбилейното 25-то издание на „София Филм Фест на брега“.

Фестивалната програма тази година предложи силна селекция от европейско и световно кино, включително заглавия, отличени на престижни форуми като Кан, Берлин и Венеция. Сред тях бяха „Обикновен инцидент“ на Джафар Панахи – носител на „Златна палма“, както и редица български и международни копродукции.

Освен конкурсната програма, „София Филм Фест на брега“ предложи документални филми, специални прожекции, срещи с творци и съпътстващи културни събития. Сред акцентите бяха прожекцията за незрящи, екологични филми и детски инициативи, включително киноработилница за най-малките зрители.