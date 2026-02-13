На 15 февруари в НХК ще бъде представен документалният филм „Социално силните“ – новият проект на режисьора Николай Василев, познат с изключително успешните филми „Формулата на Тео“ и „Ваклуш“. Лентата разказва вдъхновяващата история на български учени и визионери, чиито постижения в науката и технологиите имат световно значение.



Филмът проследява съдбите и работата на трима бивши ученици от школата на легендарния учител по физика Теодосий Теодосиев – личности, които днес стоят зад революционни научни открития, свръхтехнологични разработки и глобални проекти. Техният успех е резултат от изключителен талант, но и от години упорит труд, дисциплина и отдаденост.



Сред представените истории са създател на свръхекстремни камери, използвани от НАСА и първият български златен медалист от олимпиада по физика; учен, кандидат за Нобелова награда, изградила лаборатория за лазерно наблюдение на атоми и признат сред десетте най-обещаващи млади учени в света; както и участник в екипа на Нобеловия лауреат Кип Торн, по-късно ръководител на екип за финансово моделиране в най-голямата банка на Уолстрийт.



Заснет в България и САЩ, във формат 4K Digital, „Социално силните“ е филм с мисия – да покаже как една мечта, подкрепена от знание и морал, може да се превърне в реалност. Това е разказ за хора, които работят тихо, но променят света, и които са готови да предадат опита и вдъхновението си на следващите поколения.