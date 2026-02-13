Два новооткрити респираторни вируса – грип D (IDV) и кучешкият коронавирус HuPn-2018 – имат потенциал да предизвикат бъдеща пандемия, предупреждават учени. И двата произлизат от животни и вече има доказателства, че могат да заразяват хора, което ги прави възможни кандидати за т.нар. „Болест Х“ – термин на Световната здравна организация за неизвестен патоген с пандемичен риск.

Грип D е открит през 2011 г. първоначално при свине с респираторни симптоми, а впоследствие – широко разпространен сред говеда, където се счита за основен резервоар. По-късно вирусът е установен и при други селскостопански и диви животни, включително камили, елени и др., което показва способност лесно да прескача между видове. Проучвания сред фермери в САЩ (Колорадо и Флорида) показват, че над 90% от изследваните имат антитела срещу вируса. Подобни данни идват и от Китай, където голяма част от работещите с добитък са прекарали инфекцията безсимптомно.

Макар засега при хора заболяването да протича леко или без ясно изразени симптоми, това всъщност усложнява контрола. Вирусът може да циркулира незабелязано, като използва човешкия организъм като „инкубатор“ за адаптация. Особено притеснителна е способността на грипните вируси да обменят генетични сегменти, ако два различни щама попаднат в една и съща клетка. Така би могъл да възникне нов вариант, който комбинира по-висока заразност с по-тежко протичане.

Кучешкият коронавирус HuPn-2018 също предизвиква внимание. Той е идентифициран при пациенти с пневмония и има генетични характеристики, типични за коронавируси, циркулиращи при кучета. Макар случаите да са редки, фактът, че вирусът е преминал бариерата между видовете, показва потенциал за по-нататъшна адаптация. Както показа пандемията от COVID-19, коронавирусите притежават способност за бърза еволюция и разпространение при благоприятни условия.

Допълнителен риск е липсата на рутинен скрининг за тези патогени. Те не се включват в стандартните панели за тестване при респираторни инфекции, което означава, че разпространението им може да остава скрито. Освен това няма разработени специфични ваксини или антивирусни терапии, насочени срещу тях.

Експертите подчертават необходимостта от по-активно наблюдение в животновъдството и сред хората, изложени на професионален риск, както и от инвестиции в ранни диагностични тестове. Навременната подготовка, координацията между ветеринарната и хуманната медицина и бързият обмен на данни могат да бъдат решаващи за предотвратяване на следваща глобална здравна криза.