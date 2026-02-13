Навръх националния празник на България – 3 март, в Културен дом НХК бургаската публика ще има възможност да гледа сценичния спектакъл „Епопея на забравените“ по Иван Вазов. Представлението започва в 19:00 часа. Билетите, който са с нулева стойност, но гарантират места, се предлагат на касата в Културен дом НХК.

Спектакълът е сценична адаптация на едно от най-значимите произведения в българската литература и е посветен на героите, които историята не трябва да забравя. Драматургичният текст е на Емил Бонев, режисурата е дело на Богдан Петканин, сценографията – на Милен Боричев, костюмите – на Жанета Иванова, а музиката – на Георги Гарчов.

В представлението участват актьорите Никола Парашкевов, Златко Ангелов, Тихомир Благоев, Иван Григоров, Стефан Иванов, Виктор Младенов, Яна Николова, Никол Карабинова, Зорница Константинова, Асен Лозанов и Симона Богданова.

Сценичната версия на „Епопея на забравените“ превръща поезията на Вазов в силно емоционално театрално преживяване, в което образите на Бенковски, Кочо, Братя Жекови, Каблешков, Паисий, Братя Миладинови, Хаджи Димитър, Волов, Караджата и Опълченците на Шипка оживяват като символи на саможертва, морал и национално достойнство.

Със съвременен сценичен език, въздействаща визуална среда и силна актьорска игра, спектакълът поставя въпроси за паметта, националната идентичност и отговорността на всяко поколение към миналото. „Епопея на забравените“ не е просто историческа възстановка, а емоционален призив да помним, да почитаме и да бъдем достойни наследници на онези, които са посветили живота си на България.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.