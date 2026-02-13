Община Поморие организира допълнителен безплатен транспорт до Гробищния парк в града на на 14 февруари, когато отбелязваме Голяма или Месопустна задушница и почитаме паметта на всички починали православни християни.



Ето и графика на движение:

ДО ГРОБИЩЕН ПАРК /събота и неделя/

07:30 ч. – тръгване от спирка „Лазур“, кв. Свети Георги;

08:45 ч. – тръгване от спирка Гробищен парк /до спирка „Лазур“, кв. Свети Георги/

08:00 ч. – тръгване от спирка „Руски паметник“ /зимно/, ВИК /лятно/

09:15 ч. – тръгване от спирка Гробищен парк до спирка „Руски паметник“ /зимно/, ВИК /лятно/