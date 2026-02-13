На 21-ви февруари от 17 ч. Бургас ще танцува в розово в подкрепа на борбата срещу рака на гърдата. Входът е свободен!

Този февруари Party in Pink™ Zumbathon® отново ще обедини Зумба инструктори и ентусиасти от 14 града в България за четвърта поредна година. В партньорство с фондация "Една от 8", мащабният проект има за цел да окаже подкрепа на жените с рак на гърдата и техните близки.

На 21 февруари 2026 г. Party in Pink™ Zumbathon® ще предложи зрелищен тричасов майсторски клас в София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, Карнобат, Стара Загора, Велико Търново, Горна Оряховица, Пазарджик, Приморско, Банско, Перник и Троян. С очакваните над 1000 участници, събитието има за цел да укрепи чувството за солидарност и споделена цел, показвайки подкрепата си към засегнатите от рак на гърдата и техните семейства. Събитието в Бургас стартира от 17 ч. в зала LeOne. През 2025 танцът с кауза обедини близо 1000 души в 13 града, а събраните дарения от над 21 000 лв. подпомогнаха програмите на фондация “Една от 8” в подкрепа на жените с рак на гърдата и на техните близки.

И тази година Zumbathon® ще събере десетки лицензирани инструктори по зумба в България на едно място. Майсторските класове, достъпни за всички желаещи, ще предложат вълнуващо танцово преживяване. На събитието в София ексклузивно ще се присъединят четирима международни презентъри от най-големите сцени в света, които ще пристигнат в България специално за деня на Party in Pink™ Zumbathon®! Вдъхновители и презентъри на ZES (Zumba Education Specialist) и ZJ (Zumba Jammers) от цял свят също застават зад каузата и подкрепят събитието чрез емоционални призиви.

Party in Pink™ Zumbathon® България 2026 се провежда за четвърта поредна година и цели да затвърди силата на общността. Входът за събитията е безплатен, а участниците се насърчават да направят дарения на място. Всички събрани средства ще бъдат дарени на фондация "Една от 8", която вече 13 години предоставя на засегнатите от рак на гърдата и техните семейства информационна, практическа, психологическа и емоционална подкрепа.

Организаторите на Party in Pink™ Zumbathon® България – Владимир Николов, Ваня Захариева и фондация „Една от 8“ изказват сърдечна благодарност към спонсорите на събитието – Новартис България, АстраЗенека България, MSD България, Рош България, Аксенчър България, L’Erbolario България, L’Occitane България, Изворна вода Роса за безценната им подкрепа към каузата. Специални благодарности отправят и към медийните партньори OFFNews.bg, Edna.bg, GRAZIA, EVA, P-news.eu, How2Plovdiv.com, ZaPernik.com, Regnews.net, Gramofona.com, Burgasinfo.com, VarnaNews.net, Varnae.bg, Zagora.bg.

Присъединете се към нас на 21 февруари 2026 г., когато Party in Pink™ Zumbathon® ще превърне българските градове в оживени танцови зони, обединени във вдъхновяващ празник на надеждата и солидарността. Повече информация за събитията в отделните градове ще бъде публикувана чрез Facebook събития в профила на един от организаторите – лицензирания зумба инструктор Влади Николов. Безплатните регистрации за зумба партито в София са достъпни на този линк.





