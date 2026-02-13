Покупките на жилищни имоти с цел препродажба на по-висока цена ще спаднат драстично през 2026 г. Причината е несигурността по отношение на цените в следващите месеци, както и нагласите на потребителите. Това се посочва в анализ на "Адрес Недвижими имоти" за основните тенденции на жилищния пазар през тази година.

Спекулативните купувачи обаче по всяка вероятност ще се насочат към покупката на гаражи, смятат от “Адрес”.

Данните сочат, че България е трета по ръст на продажбите на нови автомобили в Европейския съюз през 2025 г. - 15% на годишна база. Това от една страна повишава търсенето на гаражи. От друга страна, покупката им е разумна и ликвидна инвестиция, защото не е свързана с допълнителни разходи, както жилищния имот. Освен това по-ниската абсолютна стойност на гаражите и паркоместата ги прави по-достъпни за по-голям брой потребители.

И все пак цените на гаражите в големите градове достигат впечатляващи нива. В София те варират между 20 000 и 50 000 евро в зависимост от големината и локацията. В по-централни софийски райони цените на гаражите достигат и до 70 000-80 000 евро.

Между 15 000 и 40 000 евро вървят цените на гаражите в останалите големи градове – Пловдив, Варна и Бургас.