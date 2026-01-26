Културният календар на Бургас остава наситен и динамичен и в първите месеци на 2026 година благодарение на проекта „Бургас – пристан зелен на изкуствата“. През февруари и март жителите и гостите на града ще имат възможност да се включат в редица нови и утвърдени културни събития, които разширяват жанровото и тематичното разнообразие на бургаската сцена.

Все още в Културен център „Морско казино“ може да се разгледа експозицията „Морски платна във времето: Генчо Митев, Петко Задгорски, Георги Баев“. Визуалните изкуства ще бъдат представени и с друго значимо събитие –„Сънувам морето“, което включва експозиции, пърформанси, срещи с публика.

В края на февруари и началото на март за първи път ще се проведе Фестивал на любителското творчество – част от културната програма на общината за 2026 г., насочен към активното участие на граждани и творчески общности. През март програмата продължава с Празници на професионалното фолклорно музикално и танцово изкуство – мащабен културен продукт, който ще събере водещи изпълнители и формации от цялата страна. Културният продукт се реализира от ПФА „Странджа“.

Силен акцент в програмата са и новите кино формати, които утвърждават Бургас като развиваща се филмова дестинация. Сред успешната реализация на фестивала „Бургас извън сезона“, насочен към ученици и студенти, предстои 24-ото и издание на „София филм фест на брега“. Продължава работата по два модерни проекта: „Подготовка и тестове за снимки на ситком чрез иновативен снимачен процес“, както и киносериалът „Той, тя и то“.

През февруари ще се проведат зимните модули на три поликомпонентни събития, с капацитет да формират свои публики: Международен фестивал на историческото документално кино DOCK, Международния фестивал за съвременни изкуства „ВОДА“ и “Ерата на Водолея – фестивал на българския визуален и физически театър”.

Литературата също заема ключово място в проекта с инициативата „Черноморска пролет: Младежко издание на Черноморския международен литературен фестивал – Бургас 2026“, която ще предложи срещи с утвърдени и млади автори и ще привлече нова аудитория към литературния живот на града.

Проектът „Всичко е музика“ ще представи три самостоятелни концерта. Първият, в края на февруари, ще е под формата на концерт-спектакъл и ще бъде в съпровод на Симфониета – Враца, под диригентството на младия бургазлия – маестро Цанислав Петков. По интересен и оригинален начин ще бъдат представени седемнадесет световни поп и рок образци, популярни италиански хитове в стил белканто, българска фолклорна музика и авторски песни на трио Déjà vu. В рамките на този продукт има две събития и през март – в Българово и кв. Рудник, в изпълнение на една от целите – подобряване на достъпа по култура.

Проектът „Бургас – пристан зелен на изкуствата“ се реализира от Община Бургас с финансовата подкрепа на Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС и включва общо 19 културни събития на стойност над 2,3 млн. лв., от които близо 1,5 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ. Основната му цел е преодоляване на сезонността в културния живот и утвърждаване на Бургас като активен културен и обществен център през цялата година.