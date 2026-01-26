Европейският съюз финансира внедряването на ИИ, изготвя планове за готовност и издава етични насоки, но използването на инструменти, свързани с ИИ, остава неравномерно и понякога е табу. Тъй като 64% от европейците казват, че грамотността в областта на ИИ ще бъде от съществено значение до 2030 г., истинското изпитание е превръщането на амбицията в измерими, мащабни резултати

Европейският съюз едновременно инвестира в нови мерки за подкрепа на приемането на ИИ както сред физическите лица, така и сред предприятията, като разработва нови стратегии за готовност и издава различни нови насоки относно етичното използване на ИИ.

Според проучването на Евробарометър относно бъдещите нужди от дигитално образование, 64% от европейците са категорично съгласни и донякъде съгласни, че до 2030 г. всеки ще трябва да бъде грамотен в областта на ИИ.

От 2021 г. насам използването на технологии с ИИ е нараснало органично с 12,30% сред европейските предприятия. Почти една трета - 32,7% - от европейците признават, че са използвали инструменти с ИИ.

Отчетливите разлики в използването на ИИ в различните страни от ЕС подсказват, че докато на някои места използването на генеративен ИИ за формално образование и професионални цели не се гледа с пренебрежение и всъщност се насърчава, на други места то все още може да е табу - което се отразява в изключително ниската (и много малко вероятна) самодекларирана употреба на инструменти с ИИ.

Най-популярни инструменти с изкуствен интелект в Европа

През 2025 г. OpenAI обяви, че има 120,4 милиона активни потребители в Европейския съюз - приблизително 26% от населението на ЕС, което горе-долу съответства на европейската статистика за генеративното използване на изкуствен интелект през 2025 г.

Други чатботове и инструменти с изкуствен интелект са по-склонни да разкрият потребителската си база в ЕС; като се има предвид обаче, че Chat GPT на OpenAI има над 80,02% от европейския пазарен дял, останалите 19,8% вероятно ще бъдат разделени между Perplexity, Microsoft Copilot, Google Gemini и Claude.

Използването на генеративен ИИ за формално образование е ниско

По-малко от една десета - средно 9,8% от европейците - признават, че използват генеративен ИИ за целите на формално образование през 2025 г.

В дъното на списъка са унгарците с изключително (и много малко вероятен) процент от 0,62%, следвани от Румъния (3,37%), Ролша (4,59%), България (5,17%) и Германия (6,04%). Лидерите в използването на ИИ в образованието са Швеция с 20,99%, Малта с 20,22%, Дания със 17,86%, Испания с 16,26% и Естония с 15,41%.

Според неотдавнашното проучване на Евробарометър относно бъдещите нужди от дигитално образование, 54% от европейците имат балансирано мнение и вярват, че ИИ може да донесе както ползи, така и рискове в класната стая, като по-малко от една четвърт, 22%, вярват, че ИИ изобщо не е място в класната стая.

Въпреки че ЕС вече публикува етичните насоки за използването на изкуствен интелект в образованието и някои преподаватели открито се противопоставят (или просто са уморени от) нарастващото използване на изкуствен интелект от учениците, две области се нуждаят от спешно внимание.

Първо, ЕС трябва да подобри достъпа до безопасни, подходящи за възрастта инструменти с изкуствен интелект за ученици, студенти и преподаватели - така че всеки да може да развива умения под наблюдение. Това е особено важно в страни с по-ниски общи нива на цифрови умения и достъп до интернет.

Второ, преподавателите, заедно с министерствата на образованието на държавите членки, трябва да се задълбочат в това как изкуственият интелект може да им помогне в ежедневната работа, особено когато преподават на учащи с обучителни затруднения и увреждания (дислексия, дискалкулия, ADHD, аутизъм и други). Ако се направи добре, това е голяма възможност за тестване на нови, персонализирани подходи и адаптиране на техниките на преподаване, за да се постигнат най-добри резултати за преподавателите и учащите се.

15,07% от европейците признават, че използват генеративен ИИ за служебни цели

Малко повече - 15,07% от европейските лица, средно, признават, че използват генеративен ИИ за служебни цели.

Отново, в дъното на списъка са Унгария (1,31%), Румъния (5,24%), Италия (8,00%), Полша (8,36%) и България (8,43%). Малта води с 29,64%, следвана от Дания (27,17%), Нидерландия (26,56%), Естония (25,12%) и Финландия (25,11%).

Една четвърт от европейците признават, че използват генеративен ИИ за лични цели

Европейците (но не всички) са по-спокойни по отношение на разкриването на използването на генеративен ИИ за лични цели.

Кипър е начело с 43,13%, следван от Гърция (40,91%), Естония (37,47%), Малта (37,20%) и Люксембург (35,71%). Унгария отново е на дъното само с 2,12%, следвана от Италия (12,81%), Румъния (14,85%), Полша (19,13%) и България (20,15%).

Дания е водеща в приемането на изкуствен интелект сред бизнеса

Използването на поне един вид технология с изкуствен интелект сред европейските бизнеси е средно около 19,95%, което е увеличение с 12,3% от 2021 г. насам.

Числата варират значително в различните страни: докато скандинавските страни и страните от Бенелюкс са начело, страните от Южна и Източна Европа остават на дъното. Европейските бизнеси също се различават значително по отношение на зрялостта на изкуствения интелект: докато някои са в напреднал етап с трансформацията на изкуствения интелект (или поне имат силни бизнес процеси и основи за управление на данни), други все още прилагат основен подход, инструмент по инструмент.

Дания е лидер в използването на инструменти с изкуствен интелект сред бизнеса с 42,03% (+18,14% от 2021 г.), следвана от Финландия с 37,82% (+22,03% от 2021 г.), Швеция с 35,04% (+25,11% от 2021 г.), Белгия с 34,54% (+24,22% от 2021 г.) и Люксембург с 33,61% (+20,61% от 2021 г.).

В дъното на списъка са Румъния с 5,21% (+3,83% от 2021 г.), Полша с 8,36% (+5,5% от 2021 г.), България с 8,55% (+5,26% от 2021 г.), Гърция с 8,93% (+6,32% от 2021 г.) и Кипър с 9,27% (+6,68% от 2021 г.).

Въпреки че Планът за действие на ЕС за континента с изкуствен интелект и Стратегията за прилагане на изкуствен интелект са стъпки в (като цяло) правилната посока, ЕС сега трябва да се насочи към задълбочено проучване на секторните приложения на изкуствения интелект, бизнес процесите и реалната готовност за внедряване на изкуствен интелект между различните видове и размери предприятия.

Политическите стратегии често се оказват продукт на конкуриращи се идеи и политически амбиции - и двете стратегии със сигурност отразяват това.

Измерими ключови показатели за ефективност (KPI) на ниво държави членки, продължаващият фокус върху инициативи, насочени единствено към голям мащаб (независимо дали става въпрос за повишаване на квалификацията в областта на изкуствения интелект или за подобряване на достъпа до изчислителна мощност и данни), както и ясното разграничение по вид бизнес, размер и зрялост на изкуствения интелект могат да помогнат на ЕС да напредва бързо с целенасочена подкрепа, без да се губи време и пари на данъкоплатците за инициативи с високи разходи и ниско въздействие.