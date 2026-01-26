Вълна от гняв заля баташкото село Нова Махала след самоубийството на 18-годишно момче. Местните жители обвиняват учителка за трагедията с Билгин Алишев.

Според слуховете, момчето е посегнало на живота си, тъй като учителка му е упражнявала психически тормоз. Инцидентът е станал в четвъртък, 22 януари, като по първоначална информация младежът се е обесил.

Други жители на селцето са категорични, че Билгин е бил по-чувствителен и със слаба психика, а последно време е имал лични проблеми, без да уточняват от какво естество, но със сигурност преподавателката няма никаква вина за случилото се.

"Сигналът е подаден в полицейския участък в Пещера. В Нова махала незабавно са изпратени екипи на полицията. Причините за смъртта на ученика тепърва ще се изясняват. Случаят е регистриран като самоубийство, но практиката е такава, че се работи и по версия за склоняване към самоубийство. Казусът е поет и е под надзора на прокуратурата в Пазарджик. Избягваме да даваме подробности при самоубийства, тъй като близките са в шок, а и тук се касае за млад човешки живот", заяви пред "Труд news" Мирослав Стоянов, говорител на областната дирекция на полицията в Пазарджик.

Днес учители и родители протестираха в училището на Билгин, като призиви за действие се разпространяват в социалните мрежи през последните дни.

"Обръщам се към всички жители на село Нова махала. Бъдете единни с нас! Нека не позволяваме истината да бъде покрита от праха на времето. Нека гласът на Билгин, който бе отнет твърде рано, да отекне чрез нашите гласове. Ние не търсим отмъщение – отмъщението няма да върне Билгин. Ние търсим СПРАВЕДЛИВОСТ. Това е цената на страха да говорим за болката, за натиска и за невидимия тормоз, който се крие зад училищните стени и общественото безразличие. Няма да позволим паметта ти да бъде опетнена от мълчание или лъжи. Почивай в мир, Билгин! Твоята борба сега е наша", пише във Facebook Йълдъз Гаджева, жител на Нова махала.

Онлайн дори се разпространяват снимки на въпросната учителка, но под тях гражданите заемат друга позиция.

"Какво значи тормозила? Вие давате ли си сметка, че това е сериозно обвинение, особено към учител и ако тормоза се състои в това, че ги кара да си учат уроците и да имат някаква дисциплина в час е много гнусно да ѝ развявате снимката из социалните мрежи! Като ги е "тормозила" тия деца имат родители, има и институции към които се подават жалби, а не да хвърляте обвинения тук, без нито да уточнявате, нито да доказвате тормоз", пише един потребител под кадрите.

"Глупости са това, че е имал проблеми в семейството. Истината е, че нямаше такива и това се вижда от клиповете. Говореше с всеки, беше весел. Смеехме се, планирахме, пеехме песни. Това дете имаше мечти и бъдеще. Това не беше внезапно - беше резултат от натиск, голямо его и липса на човечност и емпатия от страна на една учителка", разказват пред "ПЗ Нюз" близки на Билгин.

В социалните мрежи бяха публикувани видеоклипове, заснети дни преди инцидента. На кадрите Билгин и негова братовчедка пътуват с автомобил и се смеят, обсъждайки избора на ресторант за предстоящия му абитуриентски бал на 24 май. Младежът изглежда спокоен, усмихнат и изпълнен с планове, което допълнително засили обществените въпроси около причините за трагедията.

Днес в СУ „Кирил и Методий“ се очаква психолози и социални работници да проведат разговори със съучениците на Билгин. Назначена е и вътрешна училищна проверка, която да установи дали е имало сигнали за тормоз и каква е била училищната среда.