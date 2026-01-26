Бърза проверка още на границата вече ще отсява кои от мигрантите, които търсят убежище у нас, да продължат с процедурата и кои да бъдат направо връщани. Тя е разписана в изцяло нов закон за международната закрила, публикуван за обществено обсъждане. Документът трябва да въведе европейските стандарти, свързани с Пакта за миграцията и убежището, и трябва да бъде приет до 12 юни.



При влизането в България на граждани на трети държави или лица без гражданство те ще бъдат подлагани на скрининг по реда на Закона за чужденците. Целта е да се установи тяхната самоличност, след което те ще биват насочвани заедно с формуляра от скрининга към съответната процедура за международна закрила, в случай че са отправили молба. Или връщани още от границата, ако не отговарят на условията за такава. Така ще бъде намален увеличеният натиск, произтичащ от пристигането на смесени потоци с висок дял на лицата, които имат малки шансове за получаване на международна закрила, обясняват вносителите. А тези, които ще продължават с процедурата, ще имат възможност за по-бързо разглеждане на техните молби.



Предвидено е центърът за провеждане на процедура на границата да бъде разположен в хасковското село Пъстрогор, което се намира в граничната зона. Общата процедура ще бъде провеждана в София, Харманли и Баня. И съгласно преценката на съответния решаващ орган кандидатите ще биват допускани до територията въз основа на разрешение от органите на МВР.



Процедура на границата се провежда при наличието на три задължителни основания - когато има съмнение, че кандидатът е подвел органите относно своята самоличност, при наличие на основателно съмнение, че е заплаха за националната сигурност или обществения ред, и когато има вероятност молбата му да е по-скоро неоснователна.



В процедура на границата ще бъдат вземани решения по допустимост на молбите и по основателност в останалите хипотези от регламента. Кандидатите за международна закрила ще бъдат настанявани в регистрационно-приемателни центрове - териториални звена към органа, който взема решения по молбите за международна закрила.



По принцип кандидатите имат право да се движат свободно. Информация и решение относно правото им на придвижване им се предоставят в процеса на регистрацията. В процедурата на границата ограничение се приема за необходимо, за да не се укрие.



При настаняване на кандидатите се предоставят материалните условия на приемане. В случаите, когато това място бива напускано самоволно, тези материални условия за приемане ще бъдат ограничавани или отнемани. Материалните условия включват продукти за лична хигиена в натура, в пари, на ваучери или като комбинация от трите. Месечната социална помощ за дневни разходи се предоставя като парична сума. От кандидатите, които имат достатъчно средства, може да бъде изисквано да покриват или възстановяват направени разходи. Решенията по молбите за международна закрила ще бъдат вземани от председателя на Агенцията за международна закрила, която ще е правоприемник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.