Президентът Илияна Йотова започва срещите си в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

На 27 януари, вторник, президентът Илияна Йотова ще проведе среща с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян. Разговорът е в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в основния закон. Срещата ще започне в 11.00 часа.

Вече стана ясно, че част от потенциалните кандидати от така наречената "домова книга" като омбудсманът Велислава Делчева и управителя на БНБ Димитър Радев, отказаха предварително поста служебен министър-председател. Сред заявилите, че не желаят да поемат отговорността да заемат поста е и поканената във вторник от държавния глава Илияна Йотова Рая Назарян.