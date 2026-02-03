Борисов даде интервю по бТВ.

Представители на ГЕРБ бяха днес на консултации при президента Илияна Йотова за избор на служебен премиер и насрочването на поредните предсрочни парламентарни избори.

От Парламентарната група на ГЕРБ-СДС предложиха на президента Илияна Йотова да изберат нов председател на Народното събрание, за да има още един кандидат за служебен премиер, извън вече обсъжданите имена.

„Просто искам да покажа на всички хора, които гледат, какъв е подходът при ГЕРБ. Излъчваме винаги най-доброто. Не случайно на всички водещи позиции, които има българи, са хора от ГЕРБ – комисари, ЮНЕСКО, Ники Младенов в Съвета за мир, шефа на Европейската сметна палата“, похвали се Бойко Борисов.

Относно предложението да се смени шефа на парламента и той да стане служебен премиер, Борисов уточни: „Всичко е екстравагантно в момента. След като направихме всичките експерименти с Конституцията. И то ние не сме казали тя да го направи. Вече седмици наред виждаме как се бавят изборите, а ние искахме незабавно да се направят. Едни отказват, други се съгласяват. Всичко е екзотика. Защото тя така бе направена – домовата книга, че звучеше екзотично“, коментира Борисов предложението на ГЕРБ за нов служебен премиер.

„Моята вина не я отричам, но си правя изводи, не се хващам на подобни хора и ръченици. Спомних си го днес, когато избирахме шефовете на БНБ. Тогава им казах: Момчета и момичета, аз имам основна цел еврозоната, шефа на БНБ трябва да го излъчим ние от ГЕРБ, защото трябва да е изключителен професионалист. Намерихме Радев, питахме Лагард, европейските партньори. Няма разумен човек, който да не одобрява действията му. Със Зафиров и Трифонов не съм говорил. Тогава защо са тези консултации. Да чуем колко трудно се избира премиер. При положение, че Йотова даде един нов начин по който да разговарят институциите. Поздравявам. При положение, че тя каза много ми е трудно, петима се отказаха, петима останаха… Представете си хипотезата, че не може да избере. Тя самата каза, че ѝ е трудно да избере. Предложението ни е екзотично, но представете си, че тя не може да избере никого. Ако тя избере, предложението отпада“, каза още Борисов.

Относно протестите лидерът на ГЕРБ допълни: „Ние разбрахме протестиращите. Когато се взе решение да има оставка, в една нормална правова държава, се договаря времето. Тогава и г-жа Йотова и президентът казаха: „Незабавно!“. Шапка им свалям на ПП-ДБ за това, че успяха да организират протестите. Аз винаги съм разчитал гнева на хората. Ние не искаме да управляваме и сме се махнали, а те продължават да ни държат в правителство. Искахме малко време, за да приемем бюджета, да предложим меморандум за разбирателство между партиите. Нямам желание нашите министри да управляват. Ние стоим по принуда в момента. Ние седим по принуда“, обясни Борисов.

Казах, че ако не ми разберат гнева, няма да има правителство. Те го разбраха в 13:20 часа, когато изтеглих правителството. Всеки правеше така, че неговата партия да изглежда добре. Аз оставих Пазадржик, за да им видят сеира. Те си гласуваха за ПП-ДБ. Не мога да им кажа: „Честито!“, защото не ме интересува какво са правили, каза още Борисов.

Той заяви, че не иска да се кандидатира за президент. Освен това е категоричен, че и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов е легитимен.

„Сарафов е легитимен. Моята теза е, че институциите са независими. Вече бях в сглобката и видях как мислят ПП-ДБ. Те взеха на Радев правомощията и правилно, защото той беше Господ в България“, каза Борисов. „Моделът беше ПП-ДБ-Пеевски, а не Борисов-Пеевски. Те са лицемери. Говореха си гальовно с него. Излязоха как са правили арестите, как са се договаряли. На тези ли хора да им дадем да правят съдебна реформа? Няма да им дадем!“. Аз се гордея със свършеното. Моля народът да оцени правилно“, заклучи той.