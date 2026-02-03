Легендите в българската спортна стрелба – Мария Грозева, Таньо Киряков, Антоанета Костадинова, начело с председателката Весела Лечева, председател на Българския стрелкови съюз бяха посрещнати с овации тази вечер в зала „Арена Бургас“, където бе даден официалната церемония за откриването на Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки. Състезанието започва на 4 и ще продължи до 14 февруари. А след дълга пауза от 30 – години, България получи шанс за домакинство на толкова мащабно първенство по спортна стрелба. Последното ни домакинство е през 1996-та, в София, а сега тази чест и привилегия има именно Бургас.

„Сред нас са Мария Грозева, Таньо Киряков, Антоанета Костадинова, с които се гордеем и са пример за всички вас, участници в това състезание. Пожелавам ви успех, да следвате съветите на вашите треньори, да се трудите неуморно, да мечтаете смело и да се стремите къмвисокия връх-Олимпийския. Примерите са пред вас. Благодаря на Европейската конфедерация по стрелба за това, че позволи на най-младите участници да имат своя първенство, за този изключителен шанс за най-младите състезатели да покажат своите умения и да следват своите мечти“, каза Весела Лечава. И отправи специални благодарности към кмета на Бургас Димитър Николов и екипа на администрацията за създаването на най-добрите условия за провеждането на престижния форум. В състезанието ще включат 800 участници от 40 държави, които ще спорят за 332 медала

„За първи път от 30 години България и Бургас са домакини и аз съм убеден, че ние ще се справим отлично. Пожелавам успех на всички вас и се надявам да останете с добри впечатления от нашия град“, каза Димитър Николов.