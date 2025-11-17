По време на годишния форум „Жизнен клуб“ на Ротари Дистрикт 2482 – България, беше връчено най-високото обществено отличие на ротарианската общност у нас – Националната награда на Ротари България. Тази година носител е актрисата Гергана Стоянова, номинирана от Ротари клубовете Бургас – Пиргос и Севлиево .

Наградата е присъдена за нейния силен обществен принос и лична мисия през последните години: срещите с ученици в цялата страна чрез мотивационните й семинари „Аз уча, вярвам, мога, знам“. С присъщата си човечност и талант да общува, Гергана Стоянова изгражда мостове към младите хора. Тя ги провокира да мислят, да търсят, да се питат кои са. Говори за корена, принадлежността, ценностите и силата да бъдеш себе си. Уроците й са безценни за подрастващото поколение и неслучайно мнозина я наричат съвременен будител.

Гергана Стоянова получи статуетка изработена от проф. д-р Момчил Мирчев от Националната художествена академия и грамота, дело на калиграфа Ангела Айтовска. Те бяха връчени от Маргарита Богданова Дистрикт гуверньор 2024-2025 г. на Дистрикт 2482 - България.

„Ние трябва да имаме стратегия, защото имаме да се справяме с различни типове поколения. Различни типове мислене и още повече, като навлиза изкуствения интелект нашите деца са в опасност.“ сподели Гергана Стоянова.

Церемонията преминава под мотото „Единни за добро“ и в духа на „Магията на Ротари“ – там, където човечността среща действието, думите се превръщат в реални промени.

Журито оцени високо и втората номинация – Сдружение „Фридрих Шилер“, издигната от Ротари клуб София Сити.

Повече от 30 години Сдружението обучава деца от 6 до 13 години по немски език и ги въвежда в културата и традициите на немскоезичните държави. Над 25 000 деца са преминали през програмата, създадена по инициатива на група родители, които искат да осигурят качествено ранно чуждоезиково обучение.

В знак на признателност за дългогодишния принос, организацията получи грамота.

Националната награда на Ротари България се връчва за пети пореден път. Предходните отличени бяха:

2021 – Боянка Йонова (посмъртно)

За изключителната ѝ щедрост и завещанието ѝ в подкрепа на Ротари България.

2022 – Сдружение „Бизнесът за Харманли“

За всеотдайна работа и доброволчество в полза на общността.

2023 – Фондация „Искам бебе“

За мисията им да подкрепят българските семейства по пътя към родителството.

2024 – Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“

За ежедневната подкрепа на деца и родители в най-тежките моменти.

Ротари Интернешънъл е световна хуманитарна организация, основана през 1905 г., която обединява над 1,4 милиона лидери и професионалисти в повече от 46 000 клуба по целия свят. Ротарианците работят за устойчиви решения в областта на общественото здраве, образованието, мира, околната среда, подкрепата на уязвими групи.

В България клубовете са обединени в Дистрикт 2482 към Ротари Интернешънъл. В тях членуват близо 1800 ротарианци. Всички те насочват усилията си към инициативи, които подобряват качеството на живот и развиват местните общности.