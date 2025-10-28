Ученици от школата по изобразително изкуство „Yulia Krasovska Art School“ – Бургас се включиха опознавателна екскурзия, която е част от културно-историческия и образователен проект „България. Бургас – сгради с душа“.

Целта на проекта е да покаже архитектурата на Бургас от началото на XX век, чрез наблюдение и художествена интерпретация на исторически сгради, съхранени в съвременния градски облик.

Екскурзията следваше маршрута на сградите по изработена карта. Малките художници нарисуваха и показаха творбите си пред публика. Този път те проучиха сгради на арх. Святослав Славов, както и сгради, реставрирани от „Екоарт-Инженеринг“ ЕООД.

По време на разходката техен гост беше Росица Топалова от Регионален исторически музей – Бургас. Тя разказа много интересни истории за стария Бургас, сподели и спомени на своята баба за френското училище „Свети Йосиф“ в Бургас.

Участниците се срещнаха и с Александър Воденичаров – внук на Йови Воденичаров, чиято къща нарисуваха. От него научиха повече за историята на семейството Воденичарови и за самата къща, която е част от архитектурното наследство на Бургас.

Всеки участник, заедно със своята ръководителка Юлия Красовска, сподели историята на сградата или детайла, които е нарисувал. Децата се докоснаха до духа на стария Бургас и научиха как историята може да оживее в техните картини.

Опознавателната екскурзия се организира с подкрепата на Община Бургас, Държавен архив – Бургас, Росица Топалова, уредник на Етнографската експозиция при РИМ Бургас, Александър Воденичаров – внук на Йови Воденичаров, журналистът Десислава Генева. Научен ръководител на проекта Соня Кехлибарева.

Проектът е част от програмата в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.