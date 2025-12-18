Протести с призиви за честни избори и връщане на машинния вот се проведоха в редица градове в страната, като участниците настояваха за промени в изборния кодекс.

Протестни демонстрации се проведоха тази вечер в София, Пловдив, Добрич, Търговище, Варна, Велико Търново, Стара Загора, Бургас и още няколко града. Хиляди граждани настояваха за честни избори с машинен вот и връщане изцяло на машинното гласуване.

В София паралелно с протеста за избори и промяна на изборния кодекс, се проведе и демонстрация срещу Борислав Сарафов като изпълняващ функцията главен прокурор. По-късно протестиращите от двете демонстрации се сляха, като протестът приключи малко преди 21 часа.