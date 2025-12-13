Българската карате киокушин федерация (БККФ) постигна изключителен успех на Световното първенство на KWF в Саудитска Арабия. Националният отбор на България завоюва общо 3 световни титли, 2 сребърни и 4 бронзови медала, утвърждавайки страната ни сред водещите сили в киокушин.

Световни шампиони станаха Йоанна Дафинкичева (16–17 г., -50 кг), Виктор Василев (16–17 г., -60 кг) и Виктор Меразов (мъже 18–21 г., -75 кг), който стигна до златото след изключително тежки и оспорвани двубои.

Сребърни медали спечелиха Александра Иванова (16–17 г., -60 кг) и Христиан Господинов (16–17 г., -80 кг), а с бронзови отличия се окичиха Ростислав Тодоров (-75 кг), Стефан Калчев (-70 кг), Неджми Бозов (-90 кг) и Васил Димитров (-90 кг).

Резултатът е силно постижение и повод за национална гордост, с който БККФ изпраща годината по впечатляващ начин и затвърждава авторитета на българския киокушин на световната сцена.

Родните каратеки се връщат в България с медалите си тази неделя, на 14 декември, с полет от Истанбул на терминал 2.