България държи на добрите отношения с Ислямска република Иран и категорично е изключено от територията на страната ни да се водят бойни действия в Близкия изток - в това увери премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

На 21 юли Министерството на външните работи (МВнР) на България заяви, че е получило нота от посолството на Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолети-цистерни на военновъздушните сили на САЩ на летище „Безмер“. По съществуващия дипломатически канал бяха представени позициите на Иран по този чувствителен въпрос.

"Тези самолети-цистерни са само и единствено за логистични мисии за зареждане и то извън българското въздушно пространство. САЩ и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото война в Близкия изток може да има непредвидими глобални последици", посочи министър-председателят и призова: "Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжията. България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа, това е и нашият български интерес".

Радев коментира, че правителството е информирало обществеността за искането на съюзниците ни за разполагането на самолетите и е внесло въпроса за разглеждане в Народното събрание. По думите му по този начин народните представители ще се произнесат по темата.

"Ние отхвърляме практиката на сглобките - да се взимат решения зад гърба на българите. Затова внесохме искането в Народното събрание, където представителите на народа ще се произнесат. Преди два месеца с решение на Министерски съвет ние поправихме едно неадекватно решение Тези същите самолети-цистерни, дори два пъти повече, да стоят на гражданско летище София, между цивилни пътнически самолети, в непосредствена близост до оживени терминали, в близост до столицата и прелитаха над столицата. Но България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 г., което обхваща и летище "Безмер" и ние спазваме своите ангажименти и разчитаме, че нашите съюзници ще изпълняват своите, винаги когато имаме нужда. Въпреки поведението на политиците, които всяват и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор и всеки популизъм на тема "сигурност" е опасна безотговорност и аз съм убеден, че дългосрочното позициониране на страната ни ще устои на демагогията", категоричен бе премиерът.

Парламентът ще обсъди като втора точка днес проекта на решение за разрешаване на пребиваването на територията на България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати (САЩ), които ще осигуряват подкрепа за операции на САЩ в Близкия изток. Това решиха депутатите в началото на пленарното заседание по предложение на „Прогресивна България“.

Преди дни българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на американски самолети във военновъздушна база "Безмер". Предложението на кабинета "Радев" бе свързано с получена дипломатическа нота от САЩ с искане самолетите-цистерни, военнослужещите с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване да бъдат разположени в авиационна база „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Става дума за до осем американски самолета-цистерни КС-135 и до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ. Самолетите-цистерни се използват главно за дозареждане във въздуха на други самолети.

Проектът на решение бе внесен за разглеждане в НС от Министерския съвет на 20 юли. Той бе представен на Комисията по отбрана от ресорния министър Димитър Стоянов. Парламентарната комисия подкрепи проекта на решение за пребиваване в България на авиация и военнослужещи на САЩ за подкрепа на операции в Близкия изток с 11 гласа "за", един "против" и двама "въздържали се". Предстои гласуване на решението в пленарна зала. Министър Стоянов заяви, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в "Безмер".

На този фон говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не позволява на САЩ да "използват територията ѝ за военни операции срещу Иран", предаде Ройтерс, като се позовава на ирански медии, сред които и ИРНА.

Багеи заяви още, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като "агресия и военни престъпления". Той призова България да не се превръща в "съучастник на агресорите и нарушителите на закона".

Междувременно Министерството на външните работи (МВнР) на България излезе с официална позиция, след като заяви, че е получило нота от посолството на Ислямска република Иран. "Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток", посочиха в позиция от Външното ни министерство след получената нота от Иран.

"Надяваме се възможно най-скоро и двете страни в конфликта повторно да се ангажират с деескалация и прекратяване на военните действия, за което те успяха да се споразумеят съвсем наскоро. България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта", се посочва още в съобщението на МВнР.