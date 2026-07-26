Зеленчукопроизводители блокираха за кратко пътя към ГКПП „Маказа“ преди село Конуш. Протестът започна около 10:30 часа днес и продължи няколко минути.

Протестиращите са недоволни от ниските изкупни цени и изразяват недоволство срещу нерегламентирания внос, който подбива цените на продукцията им.

Заради акцията се образува колона от автомобили с пътуващи към Гърция. Производителите раздаваха корнишони на шофьорите, преминаващи през участъка.

След приключването на протеста движението беше възстановено.