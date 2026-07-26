В неделя следобед временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистрала (АМ) „Тракия“, АМ „Струма“ и по път I-1 през Кресненското дефиле в отсечката от п. в. „Симитли“ (при 376-и км) до граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Кулата“. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Ограничението ще е между 15:30 и 22:00 ч.

Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път към Черноморието.

Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

За улеснение на движението ще има и реверсивно движение в участъка от път I-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. Днес ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата.

На разположение на шофьорите е интерактивна карта на трафика, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава и детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища.

Вчера също беше въведена реверсивна организация на движението при 375-ия кимометър на път I-1 (Е-79) София – Кулата, в област Благоевград, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Трафикът в участъка от 375 -ия до 376 -ия км се осъществяваше в две ленти в посока София и една лента в посока Кулата.