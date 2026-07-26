АПИ съобщава, че над 80% от мантинелите по републиканската пътна мрежа в страната не отговарят на действащите изисквания за безопасност.

По данни на пътната агенция, цитирани от bTV, подмяна се налага на общо 16 171 километра ограничителни системи, като най-голямата част от тях са разположени по междуградските пътища.

Необходимо е да бъдат обновени над 1000 километра мантинели по автомагистралите, 2306 километра по първокласната пътна мрежа, повече от 3200 километра по второкласните пътища и близо 9500 километра по третокласните трасета.

Амортизирани и корозирали съоръжения

Проверка по няколко рискови участъка е установила, че на много места предпазните съоръжения са силно амортизирани, корозирали или напълно липсват.

Велико Търново-Дебелец е една от проблемите отсечки. Участъкът е един от 36-те с концентрация на тежки пътнотранспортни произшествия. Предвидените мерки за обезопасяване включват подмяна на пътните знаци, маркировката и част от повредените мантинели.

Според Красимир Йорданов, автоексперт, остава въпросът дали използваните ограничителни системи могат да задържат тежкотоварен камион при удар.

Подобно е състоянието и по второкласния път София-Самоков, особено в района на язовир Искър, където на места мантинелите са силно корозирали, с недостатъчна височина или липсват. По третокласния път между Самоков и Мальовица на един от мостовете няма предпазни съоръжения, а парапетът е в лошо техническо състояние.

От АПИ посочват, че до 2034 г. всички ограничителни системи по републиканската пътна мрежа трябва да бъдат приведени в съответствие с действащите стандарти за безопасност.

От агенцията уточняват, че подмяната се извършва поетапно, като с приоритет се обновяват участъците с висока концентрация на катастрофи и пътищата, по които са извършени основни ремонти. Като пример е посочена автомагистрала “Тракия“, където към момента близо 65% от мантинелите вече са модернизирани и отговарят на най-новите изисквания.