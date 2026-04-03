Засилване взаимодействието между ДАНС, МВР, прокуратурата, и РИК за противодействие на престъпленията срещу изборните права, обяви апелативният прокурор на Бургас Любомир Петров. Той свика днес работна среща с ръководителите на Окръжната и Районната прокуратура в областния център- Георги Чинев и Мария Маркова, с директора на ОД на МВР Бургас старши комисар Николай Ненков и Любомир Вълков – директор на териториалната служба на ДАНС.

„Идеята е да бъде засилено взаимодействието между институциите, отговорни за работата срещу престъпленията с политическите права на гражданите и други престъпления, свързани с изборния процес. Винаги сме работили в синхрон по тези теми, ще го направим и сега“, посочи прокурор Любомир Петров.

По време на разговорите стана ясно, че вече има създадени дежурни звена в трите институции, чрез които е осигурено пълно взаимодействие между тях. Информация ще бъде обменяна и с РИК – Бургас. Получените данни ще бъдат анализирани и обобщавани, с цел постигане на максимална ефективност в борбата с престъпленията срещу политическите права на гражданите.

Предстои прокурор Петров да проведе аналогични работни срещи с ръководителите на прокуратури, МВР и ДАНС в Сливен и Ямбол, които са другите две области, съставляващи Апелативен район-Бургас.