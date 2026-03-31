"Искам в ареста. Страхувам се от мъст!" - Това заяви днес в съдебвната зала 36-годшният Живко Георгиев от Поморие, обвинен за смърта Стефан Денев – Поляка, бивш служител на общинската служба за охрана и обществен ред в Община Бургас. Той загина в ранните сутрешни часове на 29 март след пиянски скандал в Слънчев бряг.

Според МВР конфликтътсе разразил след злоупотреба с алкохол и сблъсък между две компании.



Първоначално за престъплението са задържани петима, но по-късно обвинение бе повдигнато само срещу един. А днес адвокатът на задържания настоя обвиняемият да остане под стража, тъй като в профила на жертвата в социалната мрежа Фейсбук - Поляка сам се идентифицирал като наемен убиец. По думите на защитата, Георгиев, който работил като шофьор, но без договор, действал в условията на самоотбрана, тъй като Денев му нанасял удари в главата с бокс.



Прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение за Георгиев, а искането бе уважено от съда.



В петък близки на жертвата организират процес с искане за справедлив процес.