Евелин Банев - Брендо е размина с условното предсрочно освобождаване от затвора. Съдия Стоян Минков откри фрапираща грешка на бившия началник на затвора в София при изчислението на предварителния арест на Брендо, който се счита за излежано време от присъдата.



Според искането на Мирослав Чорбански в миналото Брендо е бил в ареста и под ключ у дома общо 3 години и 9 месеца. Съдия Минков обаче посочи, че в този срок е включен два пъти престоят на Брендо в ареста в Италия. Той лежа там близо година, след като го екстрадираха. Така общото време на Брендо в затвора е 4 години и 6 месеца, а не 5 години и 6 месеца, което е повече от половината от присъдата му от 10 години и 6 месеца.



Само на това основание съдия Минков отказа да пусне Кокаиновия крал. Той може да обжалва пред Софийския апелативен съд. Бившият началник на затвора Мирослав Чорбански бе отстранен от поста, когато стана ясно, че лично той е поискал Брендо да бъде освободен. После се оказа, че новият шеф не може да изтегли искането, което доведе до провеждането на днешното заседание.

В края на юни 2024 г. Евелин Банев – Брендо се предаде в Софийския затвор. Той бе обявен за международно издирване през 2018 г. В края на май 2025 г. Брендо получи 10 години и половина затвор при първоначален строг режим.