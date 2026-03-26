Софийската градска прокуратура образува досъдебно производство срещу служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев след подаден сигнал от лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски. По данни на „Сега“ случаят е възложен на следовател, а събирането на доказателства е в ход, като се допуска и повдигане на обвинение.







Според изданието повод за разследването е телевизионно интервю на Дечев от 11 март. В него министърът коментира проверка на ГДБОП, започнала по сигнал на европейския прокурор Теодора Георгиева. Магистратът съобщи за оказан натиск от страна на главния прокурор и политик, санкциониран по закона „Магнитски“, във връзка с разследването за разширението на газохранилището в Чирен.

По информация на медията Дечев е запитан дали изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, градският прокурор Емилия Русинова и самият Делян Пеевски трябва да бъдат разпитани. Министърът е отговорил утвърдително, в случай че проверката е обективна. В отговор Пеевски е определил думите му като недопустима намеса в работата на МВР и е сезирал държавното обвинение.

По думите на лидера на ДПС твърденията на Георгиева са неоснователни, като той настоява да се проверят евентуални нерегламентирани връзки между нея, Дечев и служебния правосъден министър Андрей Янкулов. Самият Янкулов наскоро посочи, че прокуратурата проверява неудобни министри именно след подобни искания.

В интервю по Нова телевизия Емил Дечев потвърди, че цялата преписка по случая е иззета от ГДБОП и прехвърлена в Софийската градска прокуратура. Ръководител на структурата е Емилия Русинова, която Теодора Георгиева посочва като магистрата, завел я на среща с бившия следовател Петьо Петров – Еврото в столичния ресторант "Осемте джуджета".

Според предишни разкрития Русинова е сред висшите магистрати с предполагаеми близки контакти до мрежата за влияние на покойния Петров. Самата Теодора Георгиева твърди, че разпространените видеозаписи от заведението са манипулирани, за да прикрият присъствието на градския прокурор. Към момента административното разследване на Европейската прокуратура срещу Георгиева относно нейната независимост все още не е приключило.

Вътрешният министър коментира и медийни публикации, според които Русинова е пътувала зад граница с автомобил, свързван с Петьо Еврото. Той отказа да потвърди или отрече информацията, но отбеляза, че бързото изземване на преписката е попречило на евентуалния разпит на градския прокурор. „Не можем да позволяваме една толкова важна институция да работи по начин, който създава впечатление, че обслужва частни интереси“, заяви Дечев.

Към момента продължават разпитите на служителите от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, които първоначално са работили по сигнала на европейския прокурор.