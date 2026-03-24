Варненският окръжен съд спря наказателното производство по делото срещу кмета Благомир Коцев и още четирима души, обвинени в престъпен сговор, подкупи и принуда. Причината е, че двама от обвиняемите - общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, са кандидати за народни представители. Двамата са поставени на последните позиции в листата на ПП-ДБ за Трети МИР-Варна. Производството ще бъде възобновено след обявяване на резултатите от насрочените на 19 април извънредни парламентарни избори, реши съдът на финала на разпоредителното заседание. Другите обвиняеми са бизнесменът Ивайло Маринов и бившият началник на канцеларията на кмета на Варна Антоанета Петрова.

Тричленният състав на ВОС отхвърли молбите на защитата на Благомир Коцев и Йордан Кателиев за намаляване на паричните им гаранции, съответно от 200 000 лв. и 150 000 лв. Потвърдени бяха и мерките за неотклонение на съпроцесниците им, които са подписки с изключение на Николай Стефанов, който не обжалва гаранцията си от 200 000 лв. "Взетите мерки не засягат свободата на придвижване", мотивира се съдия Светла Даскалова.

При старта на делото стана ясно, че един от тримата потърпевши - Биляна Якова, е поискала да бъде конституирана като граждански ищец и ще претендира за обезщетение за нанесени неимуществени щети, довели до разстройство на здравето й. Адвокатите на обвиняемите настояха гражданският иск да не бъде приобщаван към наказателното производство и да се гледа отделно. Вкупом те призоваха съда да прекрати делото или да го върне за преразглеждане на прокуратурата заради сериозни пропуски в обвинителния акт, който окачествиха като хаотичен и противоречив. Адвокатът на Коцев Ина Лулчева посочи, че за нито едно от деянията, в които е обвинен клиентът й, не са посочени факти за сговаряне, а целта на исканите подкупи не е изяснена - дали са били за партия или за лична облага. Друг аргумент, изтъкнат от всички защитници, касаеше все още неизвестния депутат, заради когото участниците в престъпния сговор искали подкупи. Прокурорите от СГП Ахмед Кокоев и Георги Иванов заявиха, че материалите за депутата са отделени в друго дело, по което тече разследване.

Определението на Варненския окръжен съд подлежи на обжалване в Апелативния съд.