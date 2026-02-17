Офисът на европейската прокуратура в България е внесла в съда обвинителен акт срещу четирима души, обвинени в злоупотреба с получаване на помощи за заетост на хора с увреждания.

Според разследването две дружества са били регистрирани единствено за да участват в програма на ЕС, финансирана от Европейския социален фонд, насочена към интегрирането на хора с трайни увреждания на пазара на труда. Събраните доказателства показват, че обвиняемите не са имали намерение да извършват реална търговска дейност или да осигуряват работни места за хората от целевите групи. Вместо това цялата схема е била насочена към незаконно получаване на средства от ЕС, предназначени за заплати на фиктивни служители, съобщи европейската прокуратура.

С помощта на съучастник трима управители на дружествата са удостоверявали невярно, че са наели хора от целевите групи, докато в действителност те не са извършвали никаква дейност. Освен това обвиняемите са изисквали фиктивните служители да им връщат в брой повече от половината от дължимото им възнаграждение, за да не остава следа от измамата.

Средствата, получени от двете дружества, възлизат на 42 621 евро.

Ако бъдат признати за виновни, обвинените може да получат от 2 до 8 години лишаване от свобода, сочат още от ръководената от Лаура Кьовеши прокуратура.