Политическият проект на Румен Радев ще се нареди първи на изборите, сочат прогнозите на социолозите от "Мяра".

Според проучването, ако изборите бяха в средата на февруари, формулата за влизане в Народното събрание е 5 плюс 2 - тоест пет формации биха могли да са спокойни за местата си в парламента, а още две имат реални изгледи да са в него.

Бъдещата формация на Румен Радев ще събере 33,3% от гласовете, следвана от ГЕРБ-СДС с 18,9%.

ПП-ДБ са втори с 12,7%, следвани от ДПС-НН – 10,7% и "Възраждане" – 6,8%.

Под прага от 4% остават МЕЧ с 3,9%, БСП – 3,7% и 2,3% за "Величие". За ИТН и АПС заявяват, че ще гласуват съответно – 2,1% и 1,9%. Останалите гласове са за други по-малки формации.

Според проучването избирателната активност е 51,5%, което означава възможност за преминаване на 3 милиона гласуващи. 1,5% от всички заявяващи, че ще гласуват, възнамеряват да гласуват с "Не подкрепям никого".

"Данните, разбира се, не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка с много неизвестни. Теренът бе по време на разгара на скандала "Петрохан", а и би могъл само частично да отрази въздействието на избора на Крум Зарков за председател на БСП", добавят в коментар от "Мяра".

Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 9 и 15 февруари 2026 г. сред 812 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка се равнява на около 54 000 души.