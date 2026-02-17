Фалшиви имейли се разпространяват от името на НАП. Те представляват съобщение с подателя: intrastat@nra.bg и заглавие на имейла: „Предупредително писмо за подаване на Интрастат декларация.

Писмата съдържат информация за наближаване на крайния срок за подаване Интрастат декларация по поток.

Текстът на фалшивите електронни съобщения гласи /публикуваме го без редакция/:

"Относно: напомняне за наближаване крайния срок за подаване Интрастат декларация по поток / потоци Вътресъюзен внос за референтен период 30/2022 г.

Напомняме Ви, че срокът за подаване Интрастат декларации е 14-то число на месеца, следващ референтния период на основание чл. 11 ал. 1 от Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки /ЗСВТС/.

ДИРЕКЦИЯ ИНТРАСТАТ

ЦУ НА НАП

Това е автоматично генерирано съобщение. Моля, не отговаряйте.“



Към писмото има прикрепен файл, съдържащ зловреден код. При отварянето му, компютърът на получателя може да бъде заразен с вирус, който да открадне лични и финансови данни.

Това представлява класическа форма на „фишинг“ атака, чрез която се цели опит за кражба на лична информация в интернет - потребителски имена за достъп, пароли, банкови сметки и т. н.

Ако получите такъв имейл, не го отваряйте, а го изтрийте. Ако все пак сте отворили имейла, то сканирайте с антивирусна програма или потърсете съдействие от IT специалист.