Софийски градски съд реши, че екстрадираният от Сърбия в България Никола Николов - Паскал трябва да бъде пуснат под парична гаранция.

СГС не уважи искането на прокуратурата за задържане под стража на сочения за контрабандист номер едно у нас Никола Николов - Паскал и му определи гаранция в размер на 50 хил. лева.

По делото за участие в организирана престъпна група за контрабанда и пране на пари освен Николов обвиняеми са и бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и баща и син Марин и Стефан Димитрови, сочени за приближени на Паскал.

Днес изтича срокът от 72 часа, за който беше задържан Николов.