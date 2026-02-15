Делян Добрев категорично отрече, че напуска ГЕРБ, цитирайки Марк Твен.
"Слуховете за моята смърт са силно преувеличени", написа той в публикация във Facebook.
Ето какво още каза той:
Скъпи приятели,
Не е вярно, че напускам ГЕРБ. Оставам в партията и ще продължа да помагам на всеки един от вас с каквото мога и ще бъда до всеки един така, както вие сте били винаги до мен в последните 20+ години.
Няма нищо вярно в това, което излиза в публичното пространство.
Скъпи неприятели,
Не бързайте да се радвате! И до нови срещи!
