Забавлявам се с медийните измишльотини за Делян Добрев. Утре сме заедно на оперативка. Това заяви пред Епиицентър. бг лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, когото медията помоли да разясни дали има конфликт с Делян Добрев и дали е стоял въпросът за неговото напускане на партията и на политиката.

"Нищо от това, което изреждате не е вярно", отсече Борисов и се зачуди как един непроверен слух е обиколил всички медии. Борисов отдаде това на вълната активни мероприятия, с които партията му вече е атакувана.

"С Добрев не сме имали разногласия. Последните ни контакти с него бяха, когато му разреших да замине за САЩ. Сега се е върнал и утре ги свиквам всички на оперативка. Чух, че се говорело същото за Деница Сачева и за Росен Желязков. И това не е вярно.

С Росен Желязков три пъти се чувах на ден, докато бе на Мюнхенската конференция", разказа Борисов като изтъкна, че партията е амбицирана да покаже най-доброто в предстоящата предизборна кампания.

БЛИЦ припомня, че в събота се появи слух, че Делян Добрев смята да напусне ГЕРБ.