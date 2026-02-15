"Балон на имотния пазар няма, независимо че за това се говори от години. Със сигурност балон няма, няма какво да се спука, няма цените да тръгнат надолу, а може да останат на същото ниво. По-скоро някои имоти ще повишат цените си, особено такива, които са архитектурно ценни или са ново и качествено строителство."

Това заяви в интервю за News.bg управителят на сайта Imoti.net Снежана Стойчева за ситуацията на имотния пазар след въвеждането на еврото.

Тя обясни, че пазарът не се променя сега, а процесът е започнал още миналата година с очакването за влизането на България в еврозоната.

"Къде от страх какво ще се случи с цените, къде заради насъбрани спестявания, хората искаха да ги вложат в имоти. Промяна сега, ако има, тя е по-скоро в по-голямото спокойствие на пазара - не се купува толкова много", посочи Стойчева.

Тя даде пример, че ако сега тръгнем да купуваме жилище, няма да има съществена разлика спрямо миналата година. Ако обаче имотът е ново строителство, той би могъл да бъде малко по-скъп.

"Ако има промяна в цените, тя е леко нагоре", добави Снежана Стойчева. Тя отрече да има увеличение от около 500 евро на квадратен метър, каквато информация се появи в медийното пространство.

Според нея през 2026 г. ще се наблюдава по-спокоен пазар. По данни на агенциите за недвижими имоти вече липсват истерията и бързането при покупките, така че е възможно да не се отчете ръст на сделките. "По отношение на цените, което интересува всички, няма да има спад. В известна степен ще има плавно покачване в края на годината - в рамките на около 10% може да се очаква увеличение, но едва ли много повече", добави Стойчева.

Тя изтъкна, че цената на имотите се определя от цената на новото строителство, а тя расте и ще продължи да расте. "Поскъпването през последните години се дължи на обективни фактори - лихвените проценти, повишаването на заплатите и очакванията на хората, че цените ще вървят само нагоре", допълни тя.

По думите ѝ има сериозен интерес и към къщите извън големите градове. Цените им също са се повишили значително. "Сега можем да кажем, че на цената на двустаен апартамент може да се купи къща извън столицата, но това няма да е в най-близките райони на София, а на 50-60 км от града", уточни Стойчева.