Депутатът от ГЕРБ и бивш директор на УМБАЛ „Александровска” Костадин Ангелов заяви, цитиран от Нова тв, че в политическата формация не е постъпвала информация за напускането на Делян Добрев. Ангелов подчерта, че силата на ГЕРБ не е в индивидуалностите, а в екипната работа.

„До нас до момента такава информация не е стигнала. Г-н Добрев е един политик, който е от ярките лица на ГЕРБ, заедно сме постигали много от политиките, за които сме се борили през последните години”, посочи Ангелов. Той допълни, че ако Добрев реши да напусне, това ще бъде личен акт, но подчерта: „Силата на нашата партия не е в индивидуалностите, силата на нашата партия е в екипа, в резултатите, които постигаме заедно”.

Публикация във Facebook пусна и Деница Сачева, за която също се появи информация, че напуска ГЕРБ. В нея тя заявява "никога не си тръгвам, когато е трудно".