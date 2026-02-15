Сериозно поскъпване без ясни аргументи бележи удостоверението за завършен курс по първа долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия за водачи на моторни превозни средства, издаван от Български червен кръст (БЧК). Документът е задължителен за кандидат-шофьорите, за да могат да получат свидетелство за управление на МПС.

През февруари 2024 г. цената на курса е била около 75 лева. Само няколко месеца по-късно - през септември същата година - тя достига 90 лева, без ясно публично обяснение за увеличението. С настъпването на 2025 г. сумата вече е 110 лева, което представлява ръст от около 35 лева в рамките на година, пишат от "Флагман".

Най-сериозното поскъпване обаче идва в началото на 2026 г., когато цената достига 100 евро. На практика това означава увеличение с близо 100% спрямо нивата от предходния период, което предизвиква сериозно недоволство сред кандидатите за шофьорски книжки.

Официалното обяснение, което се посочва пред курсисти, е, че обучението вече се провежда в рамките на два дни вместо един.

По думите на участници в курсовете обаче реалното съдържание на обучението не е променено - часовете просто са разпределени от един на два дни, абсолютно същият брой часове, без добавяне на нови практически умения или материали.

Допълнително притеснение будят и твърденията на курсисти, че по време на някои обучения е имало липса на базови консумативи или по-точно марли, които би следвало да присъстват като част от практическата подготовка.

Фактът, че в рамките на около две години цената е нараснала с приблизително 125 лева, поражда очаквания за институционален контрол. Именно затова гражданите настояват КЗП и НАП да извършат проверки относно формирането на цените, отчетността на приходите и съответствието с нормативните изисквания. Подобни проверки биха могли да внесат яснота дали има икономическа логика зад увеличението или става дума за пазарна спекула.

Кандидат-шофьорите, които са се обърнали към редакцията, отправят апел цената да бъде преразгледана и върната на предишните нива около 110 лева (приблизително 55 евро), отчитайки икономическите условия в страната и финансовото натоварване върху младите хора, които тепърва започват самостоятелния си живот.