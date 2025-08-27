От няколко часа Никола Николов-Паскал е в ареста на Националната следствена служба. Това каза за БНР българският му адвокат Галя Гълъбова. Тъй като е в чужбина, тя е получи по електронната поща официално уведомление от прокуратурата, че клиентът ѝ е задържан за 72 часа.

Обвинението на Николов е задочно и затова утре би трябвало да му бъде повдигнато вече и непосредствено - за участие в организирана престъпна група за контрабанда. Това трябва да стане в присъствието на адвокат, като Паскал може да даде и обяснения пред разследващите инспектори от Антикорупционната комисия, ако пожелае. В случай, че от държавното обвинение решат да искат за него "задържане под стража", до 72 часа той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд.

През целия ден прокуратурата и МВР запазиха пълно мълчание, както за довеждането на Никола Николов, така и за това как се е стигнало до положителния финал на екстрадиционната процедура. Адвокат Гълъбова обясни, че още преди 2 месеца Апелативният съд в Сърбия е разрешил клиентът ѝ да бъде предаден на България. Той се е възползвал от възможността да обжалва пред сръбския правосъден министър и буквално за дни е получил отказ.

Паскал беше върнат в България при пълна конспиративност. Сръбските власти са го предали на служители на Съдебна охрана, на място, недостъпно за медиите, които бяха на пункта "Калотина". Това стана година след издаването на Европейска заповед за ареста му - време, през което Николов беше за четири месеца и половина в местен арест, а след това - под домашен арест. По твърдения на неговата адвокатка, той е напуснал България миналия март за лечение. Не е знаел, че е разследван, а и самото разследване на Антикорупционната комисия стартира на 4 април 2024 година с претърсвания на множество адреси, включително и свързани с него. Последваха арестите на Петя Банкова и бизнесмените Стефан и Марин Димитрови. Първоначално Живко Коцев беше защитен свидетел, а после стана обвиняем. Започна и издирването на Николов - първо у нас, а след това и с Европейска заповед за арест. Всички те са обвинени за участие в организирана престъпна група за контрабанда. По твърдения на адвокати на обвиняемите, заради отсъствието на Николов, делото на практика е било замразено.

Известно оживление имаше миналия октомври, когато Петя Банкова излезе от ареста. Дни преди това тя даде обяснения пред разследващите, в които намеси в контрабандната схема имената на бившите министри - на финансите Асен Василев и на вътрешните работи Бойко Рашков. Говори и за ключовата роля в групата на Паскал.

Самият Никола Николов отричал да познава Банкова, коментираните политици, Живко Коцев и Стефан Димитров. Единственият с когото се е познавал, тъй като са от Хасково, е Марин Маринов, каза адвокат Галя Гълъбова.