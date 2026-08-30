Андрей Гюров пренави пружината на общественото очакване дали ще играе за президент. Пред бТВ той обяви, че ще проговори утре.

За подгласник на Гюров неофициално се споменава от много време бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. В социалните мрежи обаче набира популярност нова, нестандартна идея - за вице на Гюров да бъде кандидатирана екоактивистката Гергана Петрова от Струмяни, която влезе в центъра на скандал по време на посещението на Румен Радев в пострадалото от бедствието населено място. Петрова бе задържана, а в резултат на екшъна Демерджиев уволни шефа на полицията в Благоевград.

По-рано заместник-председателят на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков коментира пред БНТ защо от партията не издигнат сами кандидатурата на Гюров за президент.

"Ние винаги сме казвали, че ще бъдем заедно с ДБ по отношение на един кандидат, който да обедини не само център и дясно, а по-широк кръг от хора, които искат европейско развитие на България. Многократно сме казвали, че най-близко е Андрей Гюров. Искаме да го подкрепим в неговото усилие. В момента, в който се заяви, ние ще минем през нашата процедура и той ще има пълна подкрепа от нас", каза още той.

Повод за изявлението на Гюров бе днешната оценка, която му даде Делян Добрев от ГЕРБ. „Ако Гюров е десният кандидат, аз се обзалагам, че няма нито един човек в ГЕРБ да гласува за него. Ние с молби, с кандърми и насила не можем да накараме нашите хора да гласуват за Гюров. Просто защото не е нашият тип. Той е един топ манекен, той е един инфлуенсър, това е Гюров, не нещо друго. Нашите избиратели са или работещи хора, или пенсионери, които цял живот са работели и съм сигурен, че нито един от тях не се е бръснал в кабинета, записвайки се в ТикТок“, каза Добрев. И прогнозира 200-250 000 гласа за Гюров.

Добрев настоя ГЕРБ да има собствен кандидат за президент и посочи три имена: Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков. Млад съм за тая работа. Следващия път, отговори със закачка Дончев.

bTV съобщи, че е потърсила Андрей Гюров за коментар на думите на Добрев. За bTV Гюров отказа да коментира вътрешнопартийни въпроси.