Времето на стратегическите коридори дойде. България стара част от гигантски порект, който свързва три морета.

В Европа се ражда нов коридор - не просто път, а идея за свързаност, която променя географията, икономиката и политическата тежест на цели региони. "Виа Карпатия" е проект, който започва като визия на четири държави, но днес е стратегическа ос на Европейския съюз. Коридорът ще свърже Балтийско, Черно и Егейско море, ще премине през седем страни и ще се превърне в най-важната север–юг артерия на Централна и Източна Европа, предаав Darik Business Review.

И България е в сърцето на тази нова европейска линия.

Какво представлява Виа Карпатия?

"Виа Карпатия" е международна пътна мрежа с обща дължина около 3000 километра, която ще свърже литовския Клайпеда с гръцкия Солун. Проектът е замислен като модерна система от високоскоростни магистрали и национални пътища, които се надграждат, разширяват и модернизират.

Идеята е проста, но амбициозна: да се създаде непрекъсната транспортна ос север–юг, която да облекчи товарния трафик, да съкрати времето за пътуване и да отвори нови икономически коридори. Според анализи на европейски транспортни експерти, коридорът ще бъде ключов за търговията между Северна Европа и Близкия изток, както и за връзките между Балканите и Централна Европа.

Историята на една идея, която се превърна в стратегически проект

Коридорът се ражда през 2006 г., когато Литва, Полша, Словакия и Унгария подписват декларация за създаване на нова транспортна ос. Четири години по-късно към проекта се присъединяват Румъния, България и Гърция, а маршрутът се удължава до Солун.

През следващото десетилетие Полша и Унгария започват модернизация на съществуващи пътища, а през 2017 г. Полша и Украйна подписват споразумение за включване на украински участък към коридора.

Днес проектът е част от европейските стратегически транспортни планове, а според оптимистичните прогнози може да бъде напълно завършен около 2030 г.

Българският участък: от Дунав до Егейско море

След като пресече Румъния, коридорът влиза в България през Видин и следва логиката на съществуващите и новостроящи се магистрали. Маршрутът преминава през Монтана, Враца, Ботевград, София, Перник, Дупница, Благоевград, Сандански и достига до Кулата, откъдето продължава към Солун. Общата дължина на този участък е около 380 километра.

Това е трасето, което ще превърне България в ключов транзитен център между Северна Европа и Средиземноморието. За страната ни проектът означава модернизация на пътната инфраструктура, нови логистични зони, по-бърз транспорт на стоки и потенциал за привличане на инвестиции.

Последните развития по проекта добавят още един важен елемент – южно разклонение, което ще свърже София с Истанбул. Маршрутът преминава през Пловдив и Свиленград, а дължината му на българска територия е около 282 километра.

Това разширение превръща България в мост между ЕС и Турция – една от най-големите икономики в региона и ключов партньор в международната търговия.

Геополитическо значение: коридорът на трите морета

"Виа Карпатия" не е просто инфраструктура – тя е част от по-голямата европейска стратегия за свързаност между Балтийско, Черно и Егейско море. Проектът се вписва в инициативата „Три морета“, която цели да намали зависимостта от източните транспортни оси и да засили икономическата интеграция на Централна и Източна Европа.

Според гръцки и румънски представители коридорът ще обедини пристанищата Солун, Кавала и Александруполис с българските Бургас и Варна, както и с румънското Констанца – създавайки нова логистична карта на региона.

Какво означава проектът за България?

За България „Виа Карпатия“ е шанс: да се превърне в ключов транспортен хъб, да привлече нови индустрии и логистични центрове, да модернизира пътната си инфраструктура, да засили ролята си в европейските транспортни мрежи.

Коридорът е и символ на нова свързаност, на нова геополитическа тежест и на възможността България да бъде част от големите европейски проекти, които променят бъдещето на континента.