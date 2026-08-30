Бургаският плаж остава охраняем до 16 септември. Дотогава, намаляване на спасителните двойки морски стражи по вишките, няма да има. Всички 11 поста с 22 ма спасителя ще работят от 9 до 18. 30 часа всеки ден.

Това съобщи старши спасителят на Северния плаж в морския град - Петър Русев.

В момента, морето е много опасно. По ивиците се веят червени флагове и на трупащите тен летовници се разрешава да влизат само до колене във водата. Въпреки това, има много инциденти, трупащите тен не се подчиняват на спасителите и ги изправят на нокти.

В Бургас, мъж е влязъл по - навътре и мощните вълни буквално са "измъкнали" рамото му. Фатални случаи, за съжаление, само за два дни имаше в Поморие, където се е удавил украинец и в Ахтопол, където морето взе жертви - двама молдовски туристи. Трагичен инцидент стана и преди броени дни в Созопол, където баща и двете му деца влезли в морето, но мъртвото вълнение ги повлякло. Едно от момченцата - на 7 години загина сред вълните.

Морската вода е топла – около 26 градуса. Вълнението на морето в момента е 3 - 4 бала, каза още старши спасителят Петър Русев. Морските стражи се надяват да започне „циганското лято“ и от началото на септември морето да се укроти и мъртвото вълнение да се оттегли.

В Бургас едва след средата на месеца спасителите ще намаляват.

До 30 септември по градските плажове във Варна ще дежурят спасители, но от началото на месеца броят им поетапно ще намалява. На централния плаж вишките са 8. На тях са поставени табели докога ще има охрана, обясниха от фирмата - концесионер.

И във Варна, много летовници не спазват указанията, и в последните дни спасителите вадиха от водата десетки бедстващи, сред които и родители с малки деца. За проявена храброст четирима от водните гардове получиха грамоти от областния управител Марио Смърков.

Спасителните постове на осем популярни ивици без стопани в региона, които държавата осигури, ще работят до 15 септември.

Източник: Труд