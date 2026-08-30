Турист се удави на плажа край Василико в Царево, на място, където има завъртане на водата.

Въпреки усилията на спасителите човекът е починал, свидетелстват други туристи, посочва Булфото.

Междувременно над мястото на инцидента нищо неподозиращо семейство е кръщавало детето си с церемония на открито.

Това е поредният случай на удавен по родното Черноморие в последните часове. Както БЛИЦ писа 70-годишният украински гражданин Георгий Ч. се е удавил днес в Синеморец. По първоначална информация мъжът е влязъл във водата въпреки опасното вълнение и обявения червен флаг. Помощта за него е дошла твърде късно.

Новият фатален инцидент е станал по-малко от 24 часа след тежката трагедия на неохраняем плаж край Ахтопол. Вчера четирима млади граждани на Молдова отишли на плажа, а трима от тях влезли в изключително бурните води.

23-годишно момиче било повлечено навътре. Нейният 24-годишен приятел се опитал да ѝ помогне, но също изчезнал сред вълните. Телата на двамата бяха открити след проведената спасителна и издирвателна акция.

През последните дни морето по най-южната част на българското крайбрежие е изключително опасно. На много места спасителите вдигат червен флаг и забраняват влизането във водата. Силното вълнение и коварните течения могат само за секунди да повлекат човек навътре.

При подобна обстановка дори добрите плувни умения не са гаранция, че попадналият в течение ще успее да се върне на брега. Въпреки предупреждението в Синеморец поредният инцидент не е бил предотвратен.

Допреди около седмица летният сезон на 2026 г. изглеждаше сравнително спокоен за водните спасители в региона. Последните дни обаче обърнаха тревожно статистиката. Фаталните случаи се нареждат един след друг, а загиналите са от различни възрасти и националности.