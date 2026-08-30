Шофьор на междуградски автобус гледа порно клипчета на телефона си докато шофира. Това се вижда от видеоклип, разпространен в социалните мрежи.

Авторът на публикацията твърди, че автобусът се движи по линията София - Казанлък. На кадрите се вижда как водачът държи телефона върху краката си и гледа видеото, докато управлява превозното средство.

Случаят предизвика реакции в социалните мрежи, където потребители определят поведението като изключително опасно и безотговорно, тъй като шофьорът е отговорен за безопасността на десетки пътници. Те призовават автора да подаде сигнал до органите на реда, както и до фирмата превозвач,

"Дъното си има и мазе", гласи коментарът към разпространения клип.