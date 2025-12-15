С въвеждането на еврото всички данъци и такси ще се плащат в евро, с изключение на периода на двойно обращение. Научете как това ще се отрази на вашите данъчни задължения от експертите на ФОКУС.

Сумите в данъчните декларации ще се посочват във валутата, която е била официална парична единица в края на данъчния период, за който се подава данъчната декларация. Когато данъчният период, за който се подава декларацията, приключва в периода на двойно обращение на лева и евро, паричните стойности в данъчната декларация следва да се посочват в евро, пише "Фокус".

Паричните стойности в данъчните декларации и декларациите за задължителни осигурителни вноски, в декларациите по Закона за хазарта и в актовете и документите, издавани по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които се подават за изтекъл данъчен / осигурителен период, се посочват в паричната единица, която е била официална парична единица на Република България в края на данъчния /осигурителния период, за който се подава декларацията или документът.

Когато периодът, за който се подава декларацията или документът, приключва в /включва периода на двойно обращение на лева и евро, паричните стойности в данъчната/ осигурителната декларация или в документа се посочват в евро. Паричните стойности в данъчните декларации, които се подават за бъдещ данъчен период, се посочват в паричната единица, която е официална парична единица на Република България в момента на тяхното подаване.