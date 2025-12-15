Отличие за служител на реда - младши инспектор Кристин Иванов от Жандармерията в Монтана беше обявен за полицай на годината. Той е отличен за спасяването на жена, която е паднала с колата си в река Скът.

Полицаят е влязъл в реката, разбил задното стъкло на паднал във водите автомобил, и извадил трудноподвижна жена, която не можела да се измъкне от превозното средство. След това я придържал над нивото на водата до пристигането на екип на пожарната, който съдействал за безопасното ѝ извеждане на брега.

Освен него на специална церемония бяха наградени още няколко служители на вътрешното министерство.

Колективна награда получиха и униформените от отдел „Наркотици“ в ГДБОП.



Индивидуално бяха отличени също така младши инспектор Красимир Кирилов - водач на служебно куче на граничното управление Брегово. Заедно с кучетата Зимо и Рино, тази година той е заловил 623 нелегални мигранти.