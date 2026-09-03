Община Поморие предприема стъпки за придобиването на цялата собственост върху емблематична за града сграда, в която се помещава Българо-гръцкото дружество „Анхиало“. Общинският съвет вече даде зелена светлина на кмета Иван Алексиев да води преговори със съсобствениците за изкупуване на частния им дял от имота. Целта е той да остане трайно в общински ръце и да продължи да бъде дом на дружеството.

Става дума за двуетажна сграда на ул. „Стефан Караджа“ №1 в Поморие. Общината вече притежава част от имота, а сега ще преговаря за придобиването на останалите 163,84/199 идеални части.

Решението е взето на заседанието на Общинския съвет на 27 август 2026 г. и е подкрепено единодушно от 19 присъстващи съветници. То дава възможност на кмета да започне официални преговори със съсобствениците за изкупуване на техните части. Имотът е свързан с дейността на Българо-гръцкото дружество „Анхиало“, което има дългогодишно присъствие в културния живот на Поморие. Дружеството е създадено през 1992 г., а сред основните му дейности са съхраняването и популяризирането на културните връзки и традиции между България и Гърция.

Историята на собствеността върху сградата датира от години. Още през 2009 г. Общинският съвет е взел решение да предостави на Българо-гръцкото дружество „Анхиало“ три стаи с обща площ около 35 кв. м за ползване.

По-късно общината е учредила и безвъзмездно право на ползване върху притежаваната от нея част от сградата – 35,160/199 идеални части, съответстващи на три помещения на втория етаж.

Сега намерението е съсобствеността да бъде прекратена, като общината придобие и останалите идеални части. Така целият имот ще бъде под един собственик, което според местната власт ще позволи по-сигурното му управление и запазването на обществената му функция. Кметът Иван Алексиев мотивира инициативата с необходимостта имотът да бъде съхранен като част от общинската собственост и да остане свързан с дейността на Българо-гръцкото дружество „Анхиало“.

„Само така сградата ще остане за Поморие“, посочва Алексиев. По думите му желанието е дружеството да продължи да има сигурен дом, който да бъде поддържан и защитен.

Кметът припомня и други имоти и пространства, за които общината през годините е водила битки, сред които Лятно кино „Яворов“, паркът до храм „Св. Преображение Господне“, „Капката“ и сградата на Стария съд.

„Оптимист съм, че и сега ще успеем със силата на преговорите и аргументите, в които Поморие е над всичко“, заявява Алексиев. Темата за съхраняването на историческата памет на Поморие е особено актуална през 2026 г., когато се отбелязват 120 години от опожаряването на Анхиало през 1906 г. Българо-гръцкото дружество „Анхиало“ е сред организациите, които активно участват в събитията, свързани с годишнината.