Отведената от полицията в Струмяни била задържана преди време по разследване за убийство. Тя била заподозряна за поръчител на жестокото убийство на мъжа, с когото живеела на съпружески начала. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев преди изслушването му в парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

Има пропуски в цялостната организация при посещението на премиера в Струмяни. На първо място моето виждане е, че при такъв тип мероприятия при това наводнение, което се случи там, мястото на областния директор е на терен. Той също трябва да се запознае със ситуацията, трябва да види какви са притесненията на хората и да реагира. Трябва и лично да ръководи хората си в такава ситуация. Той не е бил там. Не е посетил мястото. Не е имало боди камери. А полицаите сме разпоредили, когато извършват действия на терен, да са с боди камери.

Вътрешният министър определи като изключително грешно решение да се пристъпи към задържането на Петрова. По думите му, обаче, е „имало основания да бъде проверена въпросната дама, която се е намирала там“.

„Впрочем, това не е първият ѝ сблъсък с полицията. През годините назад е била задържана по подозрение, че е била поръчител в едно жестоко убийство – на човека, с когото е живяла на съпружески начала. Поведението ѝ също е било странно, но то не е налагало задържане, а проверка, административно отношение по отношение на липсващите документи и т.н.“, каза той.

Министърът на вътрешните работи потвърди, че има какво да се доразследва във връзка с неразкритото до момента убийство, случило се преди 13 години, като уточни, че се работи по всяко убийство, което не е разкрито докрай.

„Има какво да се работи и ще се работи по всяко едно престъпление“, допълни Демерджиев„Госпожата имала нееднократно досег с полицията, а когато такъв човек се намира до охраняван от НСО, нормално е да се подходи внимателно, но въпреки това действията на полицаите на място и на ръководителите им не са адекватни“, категоричен беше Демерджиев.

Вътрешният министър бе категоричен, че не слага знак на равенство или връзка между двата случая. „Казвам, че госпожата е имала досег с полицията нееднократно. Това е един от случаите. И когато такъв човек се намира там, в близост до човек, който се охранява от НСО. Нормално е НСО да подадат сигнал“, отбеляза Демерджиев.

Попитан ще има ли още наказани, Демерджиев заяви, че в момента, в който инспекторатът, който прави проверка, излезе със заключение, ще се действа съобразно него.