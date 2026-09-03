Старото читалище в село Лъка отново е общинска собственост след повече от година и половина преговори със собственика. Сградата, построена през 1955 г., заедно с прилежащия терен от близо два декара, вече е отново достъпна за жителите на селото. А плановете са да бъде превърната в модерен многофункционален културен дом.Това обяви кметът на Поморие Иван Алексиев в страницата си в социалната мрежа „Facebook.

Сградата има история от повече от седем десетилетия. Построена е през 1955 г. и дълги години е била едно от местата, около които се е развивал общественият и културният живот в Лъка. Местните жители пазят спомени от театрални постановки, тържества и различни културни прояви, провеждани именно там.

През 1989 г. обаче сградата е продадена. Следват различни собственици и години, в които някогашното читалище постепенно губи ролята си като място за срещи и културен живот.

Днес, повече от 30 години след продажбата, имотът отново е собственост на общината и се връща на жителите на село Лъка.

Вече са започнали и първите дейности по подготовката ѝ с помощта на доброволци, които включили в почистването на основните помещения и двора, без да чакат приключването на административните процедури за отпускане на средства.

Паралелно с това се подготвят планове за бъдещето на имота. Идеята е старата сграда да бъде обновена и превърната в модерен, многофункционален културен дом, който отново да се превърне в място за събития и срещи на местната общност.

Общината вече работи и по възможностите за осигуряване на европейско финансиране, така че обновяването да не бъде ограничено единствено до средства от общинския бюджет.

Плановете за района около бившето читалище включват и изграждането на спортна инфраструктура. Вече е изготвен проект за спортни игрища върху терените около сградата, които също са общинска собственост.

Така намерението е пространството да се превърне в цялостна зона за културни, обществени и спортни дейности, която да бъде използвана както от жителите на Лъка, така и от младите хора в селото.

След придобиването на сградата общината предвижда имотът да бъде актуван като публична общинска собственост.

Това ще даде допълнителна гаранция, че той няма отново да бъде продаден и ще запази предназначението си като обществено пространство.