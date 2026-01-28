Министерството на образованието и науката (МОН) разработи визия за въвеждане и използване на изкуствен интелект в училищното образование. Документът е публикуван за обществено обсъждане в сайта на МОН, съобщи пресцентърът на ведомството.

"Той очертава рамка за целенасочено, балансирано и отговорно интегриране на изкуствен интелект (ИИ) в учебния процес, като основен принцип е съхраняването и развитието на човешкото мислене, критичните умения и водещата роля на учителя", посочват от ведомството.

Визията изхожда от разбирането, че изкуственият интелект вече е част от средата, в която учениците учат и общуват, и че отлагането на неговото въвеждане в образованието носи риск той да бъде използван без ясна педагогическа цел и без етична рамка. Учителят остава водещият фактор в процеса, а изкуственият интелект се използва като средство за подкрепа на познавателния процес, а не като негов заместител.

В документа са очертани основните направления за използване на изкуствения интелект в училищното образование, сред които са изграждането на ИИ грамотност и познание за начина на функциониране на интелигентните системи, използването на изкуствен интелект като източник на информация и посредник в усвояването на знания, прилагането му в подкрепа на учениците и учителите, както и развитието на уменията за работа с новите технологии, отбелязват от просветното министерство. Визията отчита както потенциала на изкуствения интелект да подпомага ученето, персонализацията на обучението и достъпа до знания, така и рисковете, свързани с дезинформация, алгоритмични предразсъдъци, защита на личните данни и прекомерна зависимост от технологиите.

В изпълнение на визията МОН подготвя и план за действие за следващите години, като ще приемат и предложения за дейности, които да бъдат включени в него.

Целта е училището да подготвя ученици, които не просто използват новите технологии, а ги разбират, оценяват критично и прилагат така, че да развиват собствения си потенциал и да се ориентират уверено в съвременния свят, подчертават от министерството.

Подробно с визията можете да се запознаете ТУК